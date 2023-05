Meeting Città di Savona, grandi atleti in arrivo alla Fontanassa: mercoledì una dodicesima edizione di altissimo livello

Savona. Sarà una dodicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona in linea con il livello raggiunto dall’evento negli anni passati e che ha portato la manifestazione che si svolge alla Fontanassa a scalare le classifiche mondiali, fino a piazzarsi al 43° posto nella graduatoria dei meeting di World Athletics (27° in Europa). La macchina organizzativa ha lavorato a pieno ritmo per allestire un cast d’eccellenza nelle 15 specialità previste.

L’edizione numero dodici della più importante manifestazione di atletica leggera della Liguria, organizzata dall’Atletica Savona con la collaborazione del Cus Genova, in programma per mercoledì 24 maggio, è stata presentata questa mattina presso la Sala Consiliare di Palazzo Sisto dal direttore organizzativo Marco Mura. Presenti il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore allo sport Francesco Rossello, il presidente di Fidal Liguria Carlo Rosiello, il presidente del Coni provinciale Roberto Pizzorno e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

