Milan-Sampdoria live

Milano. Integralista e chissà se senza ripensamenti fino in fondo, la Sampdoria continua a presentarsi, anche alla terz’ultima di campionato, con in campo quei giocatori che evidentemente Stanković ritiene i migliori, con l’obiettivo – in ogni caso – di cercare di fare risultato, sia per ‘onorare la maglia’, sia per evitare ‘accuse’ di aver falsato il torneo…

Giusto? Sbagliato? Mah? I tifosi, su questo argomento, sono quanto meno divisi, alla luce delle critiche aperte rivolte ad alcuni giocatori, al cui posto vorrebbero vedere schierato qualche ragazzo della Primavera, per potersi rendere conto su chi poter fare conto in futuro… Insomma, sono in molti a chiedersi che senso abbia – a retrocessione conclamata – a mandare ancora in campo giocatori in prestito e/o a scadenza di contratto?

