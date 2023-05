Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco vince lo Scudetto numero 35: a Brescia i biancocelesti impartiscono una lezione di pallanuoto ai lombardi imponendosi per 4-6 grazie ad una difesa strepitosa; sul Tricolore ci sono le manone di Del Lungo e il destro di Younger, autore di tre reti. È una vittoria meritata non solo per quanto dimostrato nei play off: i ragazzi di Sukno chiudono la stagione imbattuti, con un solo pareggio in trenta gare.

