Risse e aggressioni all’interno del locale, il questore di Genova chiuede per 10 giorni la discoteca Kaoba

Genova. Il Questore di Genova ha chiuso per 10 giorni la discoteca Kaoba di Dinegro. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza e prevede la sospensione per 10 giorni dei titoli autorizzatori per la somministrazioni di alimenti e bevande e della licenza di trattamenti danzanti e pubblico spettacolo.

Il decisione è stato presa a seguito di attività d’indagine svolta dal Commissariato di Pré per un grave episodio di violenza avvenuta lo scorso febbraio, ove un avventore ha subito delle lesioni personali guaribili in oltre 40 giorni, nonché per i numerosi interventi effettuati nel corso dell’anno dalle forze dell’ordine per risse e aggressioni ai danni di avventori che hanno fatto emergere un quadro di grave criticità dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico.

