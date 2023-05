I vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri sono intervenuti in via Fasci a Sestri Levante per mettere in sicurezza un distributore di benzina da cui, per la rottura di un tubo fuoriusciva benzina, Una situazione ad alto rischio. Sul posto sono attesi tecnici affinché chiudano e riparino l’impianto.

