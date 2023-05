Tremila metri cubi di inquinanti raccolti da Mare pulito in trent’anni

“Sfida vinta questa mattina alle Grazie, nel comune di Porto Venere, anche contro il meteo avverso, per la trentesima edizione dell’Operazione Marepulito, la più imponente attività di pulizia dei fondali organizzata in Liguria per materiale raccolto e forze impegnate”. E’ quanto si legge in una nota della Pro Loco delle Grazie che ha organizzato la trentesima edizione di Mare Pulito che si è rivelata da record: dal mare sono stati eliminati oltre 77 metri cubi di materiale pericolosamente inquinante, tra cui 4 relitti di imbarcazioni, oltre sessanta pneumatici di varie dimensioni, 10 metri cubi di “pannelli” di vetroresina, legname intriso di oli e carburanti, 3 metri cubi di cordami e tanto altro materiale minore, dalle bottiglie a oggetti plastici di grandi dimensioni. Il tutto è stato stivato in due container ed una bettolina.

“La grande manifestazione è organizzata dalla ProLoco graziotta – spiegano -, con il patrocinio ed il supporto del Comune di Porto Venere, con la collaborazione del ComSubIn della Marina militare e con il supporto operativo di decine di enti, associazioni e volontari, per ripulire la costa, i fondali e il litorale della più bella baia naturale del Golfo dei Poeti. Dalle 9 del mattino, sfidando un inizio di giornata piovoso, il borgo delle Grazie ( “città dei palombari” e “porto delle vele d’epoca ” ), un paese di marinai, subacquei e maestri d’ascia, legato a filo doppio alla cultura marinaresca più classica, si è animato da oltre un centinaio di professionisti delle immersioni, tecnici e appassionati, oltre a ragazzi, studenti e semplici gruppi di persone di ogni età che ogni estate si impegnano per garantire un importante intervento lungo la costa ed il fondale marino”.

