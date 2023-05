Varese Ligure, restituiti alla comunità di Salino due preziosi crocifissi

A conclusione delle procedure di restauro e valorizzazione previste per il bando RestauriAmo l’Arte beni mobili sul territorio della Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato, lo Studio Oberto annuncia la restituzione alla comunità di Salino di due crocifissi.

Il restauro è stato svolto sotto l’Alta Sorveglianza della dottoressa Rossana Vitiello, direttore dei lavori per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia e ha previsto indagini diagnostiche sponsorizzate da Michele Brancucci di Geospectra srl e un progetto di valorizzazione dedicato.

Domani, domenica 21 maggio, in occasione della festa di San Venanzio, alla presenza del parroco don Alessandro Celotto, è prevista la presentazione del restauro alle 17.00 nella parrocchia San Andrea Apostolo in Salino a Varese Ligure dopo la Santa messa seguita dalla processione con la partecipazione di alcune confraternite.

