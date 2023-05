Aggredisce a pugni e coltellate cinque ragazzi fuori dalla discoteca: 20enne arrestata dalla polizia

Genova. Ha preso a pugni una ragazza e poi un ragazzo, poi ha tirato fuori un coltello minacciando chi si trovava di fronte a lei e ferendo altri giovani per fortuna in modo non grave. Infine, quando sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti ha puntato il coltello anche contro gli agenti.

Un delirio di violenza, accaduto poco dopo le 4 di stanotte in via Carzino a Sampierdarena davanti alla discoteca Virgo. Ad aggredire i coetanei, è stata una 20enne, probabilmente ubriaca, che sarebbe stata in compagnia di un’altra giovane che a sua volta aveva cercato di colpire una ragazza.

