Alluvione in Emilia Romagna, la protezione civile ligure operativa con 50 volontari

Genova. Le squadre di Protezione civile attrezzate di Colonna mobile, partite dal polo di Santo Stefano Magra in provincia della Spezia e dirette in Emilia- Romagna, hanno avviato le operazioni nella zona di Spazzate Sassatelli, frazione di Imola. L’area su cui operano le squadre inviate della Liguria vede la presenza anche di personale inviato dalla Valle d’Aosta, per un totale di circa 75 effettivi.

I volontari stanno aiutando a spazzare il fango e provare a mettere in sicurezza case e impianti industriali, finiti totalmente sott’acqua. a prima missione inviata dalla Liguria il 6 maggio scorso ha concluso le operazioni dopo 10 giorni: si trattava di 4 squadre per un totale di 25 operatori, dislocate nella zona di Faenza. In dotazione anche con un’idrovora da 9 mila litri, utile a realizzare interventi di messa in sicurezza della popolazione e ad attuare le prime misure di risoluzione delle criticità.

