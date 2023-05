Ancora guasto il ponte della Darsena di Savona, la rabbia dei commercianti: “Perso quasi il 50% degli incassi”

Savona. E’ ormai più di una settimana che il ponte mobile della Darsena è fermo. Una situazione che si ripete ciclicamente ormai da tempo, e che sta diventando sempre più pesante per chi in Darsena vive o lavora. Così ora questo ultimo stop, l’ennesimo, rischia di essere la goccia che fa traboccare il vaso della rabbia.

Solo 3 giorni fa a scrivere a IVG era stato un residente, studio della situazione: “E’ nuovamente fuori uso e nessuno dice nulla – era il suo sfogo – Per noi che usiamo il ponte regolarmente per lavoro ed altre esigenze personali è davvero un grande disagio”. Oggi invece a contattare il nostro giornale a nome dei commercianti della zona è Michele Sgambato, di Delizie del Mediterraneo: “Oggi è domenica, c’è una nave da crociera e qui la situazione è di totale abbandono. Cerchiamo di rendere pubblica questa situazione perché è il momento di dire basta, oltre al danno a noi commercianti che rimaniamo tagliati fuori è anche uno spreco di quattrini pubblici. Che non dicano ‘si faccia il giro’, è irrispettoso nei confronti nostri ma anche di anziani e disabili”.

