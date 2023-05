Arriva Sapori di Fivizzano, la mostra mercato dei prodotti tipici della Lunigiana

Sapori di Fivizzano arriva alla sua 20^ edizione. La mostra mercato dei prodotti tipici della Lunigiana sarà in programma dal 1° al 4 giugno, quindi festa della Repubblica compresa. Si tratta di una manifestazione dedicata alle produzioni agricole e gastronomiche non solo del territorio lunigianese, ma anche del resto della provincia di Massa-Carrara. Il nucleo all’interno del quale si svilupperà la fiera sarà Piazza Medicea e le vie adiacenti. In questa occasione sarà possibile assaporare e comprare prodotti come i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e tantissime altre tipicità lunigianesi. Ma non è finita: Sapori di Fivizzano è anche antichi mestieri, spettacoli e convegni. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dedicata.

