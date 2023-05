Sanremo. E’ il Vado il vincitore dei play-off di quest’anno, la squadra di Didu si è imposta per 2 a 1 al termine dei tempi supplementari. Lo Bosco, nuovamente in gol allo scadere, regala la possibilità alla sua squadra di poter essere ripescata per un possibile approdo in Serie C per il prossimo anno.

Il video dell’intervista al bomber di giornata Loreto Lo Bosco all’inizio dell’articolo.

» leggi tutto su www.ivg.it