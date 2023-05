Calcio/ Rapallo Ruentes, al Macera la Voltrese vince l’andata play out

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

PLAYOUT ECCELLENZA, ANDATA:

RAPALLO RUENTES – VOLTRESE 2-3

42° Anaya Ruiz (RR), 60° Lobascio (V), 70° Tusselino (V), 72° Tusselino(V), 93° Bondi (RR)

ARBITRO: Sig. Eusebiu Ciprian Cazacu di Albenga

SPETTATORI: 350 circa

Parte malissimo la doppia sfida playout con la Voltrese, gli ospiti espugnano un “Macera” gremito come non si vedeva da tempo (presenti molti addetti ai lavori del mondo dilettantistico ligure) e mettono una serissima ipoteca sulla salvezza. Ai ragazzi di mister Fresia servirà una vittoria con due reti di scarto al “San Carlo” di Voltri. Domenica prossima 28 Maggio per potersi salvare, un’impresa a dir poco disperata.

