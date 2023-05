Riceviamo

Camogli in festa per il passaggio nel centro storico della Carovana Romantica. Le auto d’epoca capitanate dal patron dell’iniziativa, l’avvocato Stefano D’Ammassa, hanno sfilato in mezzo a una folla di turisti curiosi accompagnati dalla Banda della scuola musicale “Città di Camogli – Giacomo Puccini”.

