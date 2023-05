Canottieri Sabazia, Noemi Scordino e Olimpia Giusto si fanno valere a Candia Canavese

Candia Canavese. Weekend di gare all’insegna della prima tappa del circuito Canoagiovani. La manifestazione ha visto i baby canoisti cimentarsi, in due intensi giorni di gara, con agguerrite lotte in acqua alla conquista delle prestigiose medaglie di categoria, in attesa della finalissima che come di consueto andrà in scena a Caldonazzo a settembre.

Il Lago di Candia, già teatro di numerose manifestazioni nazionali, ha ospitato le rappresentative del nord. Sono scesi in canoa i giovani campioni di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Sardegna, per un totale di oltre 300 atleti.

