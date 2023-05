Ceriale, Cammarata e Dani ringraziano i loro elettori: “Il rapporto non finirà”

Ceriale. Ad una settimana dall’esito delle elezioni per la nuova nomina del parlamentino cerialese, i consiglieri uscenti di minoranza Valeria Cammarata e Fabrizio Dani fanno il punto della situazione.

“È assolutamente doveroso, e lo facciamo con estremo piacere, ringraziare chi ci ha nuovamente affidato la propria fiducia votandoci – scrivono – Cinque anni fa abbiamo avuto la possibilità di intraprendere il percorso come consiglieri di minoranza. È stata un’esperienza interessante durante la quale si è consolidato un rapporto di collaborazione e stima reciproca, aspetti che hanno fatto sì che noi oggi scendessimo nuovamente in campo al fianco di Antonello Mazzone. Ringraziamo lo stesso Antonello per averci dato questa seconda opportunità, ringraziamo tutti i componenti della nostra lista anzi della nostra squadra come ci piace definirci. Ed infine l’ultimo ringraziamento va a tutte le persone che ci hanno spronato, supportato e votato: avere avuto a distanza di 5 anni nuovamente la vostra fiducia ci riempie di orgoglio”.

