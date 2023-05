Container, il porto di Savona-Vado è l’unico italiano tra i 100 migliori al mondo

Vado Ligure. Grande risultato per il porto di Vado Ligure, che secondo la classifica stilata dalla Banca Mondiale è stato il porto container italiano più performante del 2022 in termini di velocità di operazioni (ossia quello che ha richiesto in media la minor permanenza di una nave durante una toccata. Lo scalo vadese compare infatti al 68° posto nell’ultimo ‘The Container Port Performance Index’ dell’istituto, classifica che in totale ha analizzato le prestazioni di 348 porti per un totale di 156.813 toccate nave.

A riportare la notizia è stato ieri da ShippingItaly. Ai primi 10 posti della lista si collocano nell’ordine i porti di Yangshan, Salalah, Khalifa, Cartagena (Colombia), Tanjung Pelepas, Ningbo, Hamad Port e Guangzhou, mentre Algeciras è il primo porto europeo dell’elenco, in 16esima posizione.

