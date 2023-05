Derby contro Colombiera per la capolista Rainbow Spezia

In 1.a Divisione territoriale femminile di pallavolo, di nuovo in campo la capolista Rainbow Spezia, a pochissimi giorni dal posticipo-derby vinto per 3-0 a Vezzano Ligure sull’ Elsel Scuola Pallavolo Spezia; la capoclassifica è difatti di scena domenica 21/5 in un derby stavolta provinciale, avversario il Colombiera Project, padrone di casa presso le scuole medie di Ameglia alle ore 20 (spezzine salvo sorprese al completo). Per la cronaca si gioca per la 20.a e terzultima giornata in cui le altre gare in programma sono…On Volley Cogorno-Futura Ceparana, Psm Rapallo-Don Bosco Spezia e Tigullio Sport Team S. Margherita Ligure-Zephyr Trading Valdimagra, già giocata Elsel La Spezia-Sestri Levante 2-3: a riposo l’ Admo Lavagna.

L’articolo Promosse le oncologie ma i pazienti chiedono semplificazione. Giornata conclusiva del congresso nazionale alla Spezia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com