I tifosi dello Spezia organizzano una raccolta fondi per la Romagna alluvionata

L’Asd BF Team, collaborazione tra Orgoglio Spezzino e gruppo Belini Frizzanti, lancia una raccolta fondi per l’emergenza alluvione in Romagna. Di fronte a una regione alle prese con l’alluvione i tifosi dello Spezia Calcio non rimangono insensibili e dimostrano di avere sempre a cuore le iniziative sociali e di solidarietà. Hanno così chiesto di poter supportare la popolazione romagnola, anche solo versando un piccolo contributo.

Si può partecipare effettuando un bonifico all’iban IT66F0760110700001063485369 intestato ad Asd BF Team con causale “Alluvione Emilia-Romagna” o effettuando direttamente una donazione nelle cassettine presso Quick Time edicola di Grazia Rossi (di fronte alla Maggiolina) o al Parco dei Cigni alle Pianazze.

