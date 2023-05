La battaglia contro le microplastiche continua da trent’anni. E un progetto di studio e tutela della biodiversità

Non solo un massiccio intervento di rimozione dal fondale del golfo delle Grazie e dalla linea di costa del Golfo dei Poeti di oltre 77 metri cubi, ovvero due container ed una bettolina, di pesanti e pericolosi rifiuti inquinanti, ma anche lo sviluppo di un programma di studio e tutela della biodiversità presente nelle acque spezzine. Il progetto ecologista della Pro Loco delle Grazie, così come già sviluppato negli scorsi anni con la collaborazione di centri studio e ricerca, per l’edizione del trentennale è stato coinvolto il gruppo di insegnati, esperti e studenti impegnati progetto “Percorsi nel Blu” che vede attive molte scuole spezzine. Lo scorso sabato 20 maggio 2023, in occasione dell’ European Maritime Day, lo Staff del progetto “Percorsi nel Blu” ISA2- EU Blue School ha partecipato attivamente all’iniziativa di pulizia dei fondali delle Grazie, contribuendo alla raccolta delle plastiche e dei rifiuti lungo la spiaggia e la scogliera dell’area interessata.

Il gruppo dei volontari, con studenti, genitori e biologi di supporto (prenesenti: Gwendaline Provenzani e Gaetano De Lauro) sono stati guidati da Erika Mioni, Biologa responsabile del progetto, e si sono adoperati per salvare molti esemplari di varie specie marine che si erano attaccate ai rifiuti portati alla luce dagli operatori e che, inevitabilmente, sarebbero stati distrutti nell’opera di smaltimento. Gli specialisti hanno così salvato principalmente: Cipree, alcune Pinne nobilis, Gigli di mare e Nudibranchi. Si tratta della trentesima edizione dell’Operazione Marepulito, la più imponente attività di pulizia dei fondali organizzata in Liguria per materiale raccolto e forze impegnate. La grande manifestazione è organizzata dalla ProLoco graziotta, con il patrocinio ed il supporto del Comune di Porto Venere, con la collaborazione del ComSubIn della Marina militare e con il supporto operativo di decine di enti, associazioni e volontari, per ripulire la costa, i fondali e il litorale della più bella baia naturale del Golfo dei Poeti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com