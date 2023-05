Nikolaou: “Se non riesci a vincere un punto va bene. Muoviamo la classifica”

Autore di una gara attenta e senza correre pericoli, Dimitrios Nikolaou commenta a Sky e Dazn il pareggio dello Spezia a Lecce: “Siamo venuti qui per fare la nostra partita che sapevamo sarebbe stata difficile, contro una squadra molto forte. Se non riesci a vincere e non perdi un punto va bene, però abbiamo avuto le occasioni per vincere ma non ci siamo riusciti. Un punto è importante, muove la classifica”, spiega il centrale greco, che si proietta al finale di stagione: “Dobbiamo solo guardare a noi stessi e non agli altri, lavorando ogni giorno come abbiamo sempre fatto. Ora abbiamo il Torino e dobbiamo lavorare per prendere punti. Ci sono due partite in cui dobbiamo dare il massimo per raggiungere l’obiettivo”.

A quattro dietro o a tre non cambia nulla, lo Spezia crede alla salvezza ed è pronto a giocarsela in ogni modo: “A tre ci troviamo bene, si vede in campo. A due partite dalla fine non importa giocare a quattro, a cinque, dobbiamo dare il massimo per fare punti. Semplici mi dice cosa vuole, mi dice di attaccare gli spazi per provare a fare gol. Alla salvezza se non ci credi è difficile. Credo nella mia squadra, facciamo il massimo per arrivare all’obiettivo salvezza”, conclude Nikolaou.

