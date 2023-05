Nuovo crematorio a Staglieno, il Pd attacca: “Toti e Bucci mettono a rischio la nostra salute”

Genova. Non si ferma la polemica attorno al progetto del nuovo impianto crematorio di Staglieno, il cui iter progettuale in questi giorni ha svoltato, superando l’ostacolo del ricorso al Tar presentato dalla cordata uscita non vincente per l’aggiudicazione della gara di costruzione e concessione. In queste ore il Partito Democratico ha lanciato una campagna di informazione per contrastare questa decisione: “Toti e Bucci mettono a rischio la nostra salute”.

A spiegare l’iniziativa Roberto Zattini, consigliere dem presso il Municipio Media Val Bisagno: “Abbiamo iniziato un volantinaggio nelle strade e porta a porta per far conoscere questo progetto – spiega – perchè quello che potrebbe succedere a Staglieno potrebbe cambiare realmente la vita e la salute dei cittadini di tutta la Val Bisagno. L’impianto è stato pensato per bruciare anche bare di zinco, e i fumi saranno sparsi per il territorio. Un’altra servitù per questi quartieri che viene calata dall’alto senza ascoltare i cittadini e che porterà solamente disagi e inquinamento, visto anche la quantità di traffico anche pesante che richiamerà”.

