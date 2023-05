Genova. Una parte del controsoffitto di uno dei tre punti di rianimo del pronto soccorso del San Martino è caduta a terra. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio, non ha avuto conseguenze su persone, visto che al momento la sala non era utilizzata.

Secondo quanto comunica la direzione sanitaria del policlinico “Una delle tre postazioni in uso è momentaneamente inagibile. Durante la caduta del pannello la sala non era operativa e in loco non vi erano pazienti né professionisti”.

