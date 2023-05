Triathlon Olimpico, Pietra Ligure: grande ritorno, vincono Nicolò Busso ed Erica Maculan

Pietra Ligure. Dopo uno stop forzato di alcuni anni, dettato dalla pandemia del Covid-19, è tornato il Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure.

La manifestazione, organizzata dalla ASD Maremola Triatlhon, si è tenuta oggi pomeriggio questo pomeriggio, domenica 21 maggio, a Pietra Ligure. La distanza olimpica, come da regolamento, prevedeva 1500 metri iniziali a nuoto in acque libere nelle spiagge antistanti pietresi. 40 chilometri in bicicletta, su un percorso snodatosi nell’entroterra della val Maremola caratterizzato da un buon dislivello. Eze, Bardino, Magliolo e Tovo San Giacomo alcune delle località raggiunte. Dunque i 10 chilometri della frazione podistica.

