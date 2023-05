Un novarese in Liguria. La voglia di calcio di Maurizio Renda: “Pronto per una Prima Squadra. Undicesimo comandamento: fare sport”

Potrebbe essere il papabile titolo di un film all’italiana, invece è la storia di un allenatore di calcio della zona. Maurizio Renda, difensore centrale esordiente in Serie C con la maglia del Novara, dopo aver militato in tutto il settore giovanile e con una carriera professionistica all’orizzonte, è stato costretto a ripartire dall’Eccellenza a causa della rottura del legamento crociato, la prima per lui. Verbania, Sparta Novara, Borgo Ticino, Corsico con Capozzucca direttore sportivo, Borgomanero. Queste le successive tappe della carriera da giocatore di Renda, poi interrotta per via di un altro infortunio al crociato. Poi il trasferimento in Liguria e il cambio di ruolo, stavolta in panchina. A Ceriale la sua ultima esperienza da primo allenatore in una Prima Squadra, mentre per il resto tanto settore giovanile: Scuola Calcio e Allievi al Savona, Giovanissimi Nazionali con l’Albissola mentre, da due anni a questa parte, collabora con Gianfranco Pusceddu alla Priamar in un’esperienza tra grandi e piccoli.

Mister, la prima tappa ligure in realtà è stata Borgio Verezzi

» leggi tutto su www.ivg.it