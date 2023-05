Una città che si ritrova nel suo tempio. Lo Spezia vara prezzi popolari per la partita che vale una stagione

E’ iniziata ieri mattina a mezzogiorno la prevendita per quella che sarà l’ultima partita tra le mura amiche di questa stagione. Una gara, quello contro il Torino di Ivan Juric, che dopo il pareggio di oggi a Lecce, diventa la partita che vale un’intera stagione anche se in un campionato come questo, sparare sentenze sulle partite diventa sempre più complicato, sia per i risultati che spesso prendono a schiaffi le previsioni di tifosi, addetti ai lavori e bookmakers, sia per la situazione di eterna incertezza dettata dalla posizione della Juventus. Ecco perché guardare cosa succede altrove diventa uno spreco di energie, specialmente se puoi giocarti tutto e non devi attendere i passi falsi delle altre. Spezia-Torino ricorda lo Scudetto di guerra del 1944 ma anche la salvezza nel primo anno di serie A, nel giorno della prima volta al “Picco” della famiglia Platek. Ecco perché lo Spezia Calcio ha lanciato una politica di prezzi ultra ribassati, per un “Picco” esplosivo nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione: comunque andrà non ci saranno altre gare in Viale Fieschi, visto che un eventuale spareggio si giocherà comunque in campo neutro. Contro i granata si gioca sabato 27 maggio alle 15. I biglietti sono in vendita sia in biglietteria che on line(sul sito www.vivaticket.it, nei punti vendita del circuito Vivaticket, presso la biglietteria dello Spezia Calcio