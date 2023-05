Alluvione Emilia Romagna, Italexit Liguria lancia una raccolta di alimenti e beni di prima necessità

Liguria. Italexit organizza una raccolta di alimenti a lunga conservazione e di beni di prima necessità per aiutare la popolazione dell’Emilia-Romagna, a seguito della tragica alluvione dei giorni scorsi.

Grazie alla collaborazione con l’accademia NEDI di Cesena e alla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, il segretario regionale Fabio Montorro e il responsabile organizzativo Ilario Chiera (organizzatori dell’iniziativa ligure) hanno potuto stilare una lista di cose da procurare. “C’è bisogno di botteghe, minimarket e qualsiasi attività che possa accumulare: cibo a lunga conservazione, prodotti per neonati, alimenti per animali, stivali in gomma, torce, scaldabagno e fornelli da campo e in fine servono anche scatole per imballare il tutto – spiegano – Chiunque voglia dare un sostegno alla raccolta avviata in Liguria può scrivere a coordinatore.liguria@italexitperlitalia.it. Sabato 27 maggio verrà consegnato tutto nei comuni con più necessità segnalati dalla Protezione Civile Emiliana”.

