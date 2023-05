Antibracconaggio, sequestrato mezzo per la caccia illegale

Operazione antibracconaggio nel comune di Santo Stefano Magra. In un bosco i carabinieri forestali di Sarzana hanno rinvenuto un macchinario finalizzato al foraggiamento automatico per attirare la fauna selvatica. I militari, per evitare che i bracconeri potessero continuare ad utilizzare lo strumento vietato, hanno provveduto a sequestrarlo, rimuovendolo dal luogo in cui era stato posizionato. Il foraggiamento di animali selvatici finalizzato alla loro cattura e l’utilizzo di mezzi per la caccia non consentiti, sono reati e quindi è stato anche depositata denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia.

L’articolo Nadia Urbinati a Sarzana per un incontro dedicato a socialismo e democrazia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com