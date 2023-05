Cadimare, il Comune presenta due progetti per cambiare volto al paese. Ma per gli abitanti i problemi sono i pini, le fogne, i parcheggi e la Napoleonica

Le donne di Cadimare si erano stancate delle tamerici che con la loro caratteristica secrezione acquosa rendevano impossibile rilassarsi sulle panchine senza il pensiero di sporcarsi gli abiti. E così, di fronte al rifiuto di cambiare essenza da parte dell’amministrazione comunale di allora, la popolazione si organizzò nottetempo e una mattina il borgo si risvegliò con tutte le piante segate: allora le telecamere non c’erano. Era una data imprecisata degli anni Sessanta, pochi in paese ne hanno memoria e nel nostro breve racconto potrebbero esserci delle imprecisioni, ma il succo è quello.

Al posto delle tamerici vennero piantati alcuni pini, proprio quelli ancora presenti oggi. Ma se in passato la scelta dei pini aveva certamente fatto felici gli abitanti, oggi un punto sul quale tutti i cadamoti si trovano d’accordo è che quegli alberi, con le loro radici affioranti e potenti che fanno saltare la pavimentazione della piazza del paese, sarebbero da abbattere e da sostituire con altri.

E’ questo uno dei tanti temi emersi oggi pomeriggio nel corso di un incontro durante il quale l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino ha incontrato la popolazione per presentare i progetti con i quali l’amministrazione intende riqualificare Cadimare con i 2 milioni di euro provenienti dal Pnrr e con il sostegno dell’Autorità di sistema portuale, che dovrebbe occuparsi della parte a mare, rivedendo anche le funzioni e la sistemazione urbanistica della Piazza dei pescatori, spazio avulso alla vita del paese.

Ma oltre ai pini e ai problemi che si portano dietro in ogni strada o piazza dove siano stati collocati, i cadamoti, pur apprezzando in gran parte i progetti presentati, hanno sottolineato anche la pericolosità della Napoleonica che attraversa la parte alta dell’abitato e la carenza di parcheggi, una criticità che si acuisce nella stagione estiva.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com