Virtus Entella: Borra; Parodi, Chiosa, Manzi; Zappella, Corbari, Paolucci, Ramirez, Tomaselli; Clemenza, Merkaj. All. Volpe.

Gubbio: Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini; Corsinelli, Rosaia, Bontà, Nicolao; Bulevardi; Spina, Di Stefano. All. Braglia.

L’Entella compie l’impresa, batte 3-1 il Gubbio e passa al turno successivo dei play off. A segno Merkaj (doppietta) e Ramirez per i chiavaresi e Vazquez su calcio di rigore per gli umbri.

