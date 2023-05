Edicole, la resistenza della giornalaia Piera (75 anni): “Il lavoro mi fa sentire viva”

Genova. “Se oggi questa edicola è ancora aperta, resisto nonostante la mia età e non mi arrendo alle difficoltà economiche è per mio marito, morto lo scorso anno” racconta con voce emozionata e gli occhi appena lucidi Piera Antenucci, classe 1948, titolare da 40 anni dell’edicola tra piazza Ferretto e Salita Pollaiuoli, nel cuore del centro storico.

“Il ricordo di mio marito mi dà la forza di andare avanti. Ma lo faccio anche per mia madre che mi ha insegnato l’importanza del lavoro per una donna. Tirare su ogni mattina la saracinesca mi fa sentire viva. A casa non ci voglio stare, mi annoio” spiega Piera.

