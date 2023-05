La Corte federale d’Appello ha comminato 10 punti di penalità alla Juventus per il caso plusvalenze. La notizia arriva a Borse chiuse, ma a pochi minuti dall’inizio della partita che vede i bianconeri impegnati contro l’Empoli.

La Juve scende così a 59 punti, andando a mescolare le carte in zona Champions league. Al momento al secondo posto dietro il Napoli campione d’Italia sale la Lazio, con 68 punti, seguita da Inter a 66, Milan a 64, Atalanta a 61 e Roma a 60. I giallorossi che pochi minuti fa hanno pareggiato contro la Salernitana guadagnano così il sesto posto, superando i bianconeri che però hanno l’occasione di ritornare al quinto con i tre punti in palio al Castellani.

L’articolo La Juve penalizzata di 10 punti scivola al settimo posto. Roma – Salernitata 2-2, ora tocca ai bianconeri al Castellani proviene da Citta della Spezia.

