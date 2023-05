Lavagna: ennesimo incidente, giovane grave al San Martino

Questa mattina a Cavi di Lavagna, l’ennesimo incidente stradale va ad allungare l’elemco di quelli avvenuti in Liguria dall’inizio dell’anno, tra cui una decina mortali. Sul posto il 118 con l’automedica Tango-1, la Croce Rossa di Lavagna e di Riva Trigoso. Un giovane è stato trasportato a Sestri Levante dove era in attesa l’elicotteroDrago dei vigili del fuoco che l’ha traferito in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. La polizia urbana di Lavagna sta accertando dinamica e responsabilità

