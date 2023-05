Lorenzo Tecleme all’Arci Solaro con “Guida rapida alla fine del mondo. Tutto sulla crisi climatica e come risolverla”

Sabato 27 maggio alle 11.00 all’Arci Solaro l’associazione “Non è un paese per giovani” torna a organizzare un evento dopo la pausa invernale. In programma la presentazione di Guida rapida alla fine del mondo. Tutto sulla crisi climatica e come risolverla (Castelvecchi) alla presenza dell’autore, il giornalista Lorenzo Tecleme, firma di testate quali Domani, per cui è stato inviato ai negoziati sul clima di Glasgow, e Il Manifesto, per cui sta seguendo in questi giorni le drammatiche vicende dell’alluvione in Emilia-Romagna. Interverranno Alessandra Conversi, ricercatrice del CNR di Santa Teresa, studiosa degli oceani e dell’ecosistema marino del Mediterraneo e Raffaela Panciroli, rappresentante del Movimento Palmaria Sì Masterplan No! Introduzione di Sebastiano Rocchi, modera Giacomo Passalacqua, due volti dell’associazione organizzatrice. Per chi vorrà seguirà un pranzo sociale all’Arci.

