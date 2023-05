Metro, comitati contro il progetto della stazione di Corvetto: “Investimento eccessivo per 5 minuti risparmiati”

Genova. Il progetto di messa in opera della stazione di Corvetto della linea della metropolitana genovese sbarca in commissione comunale, dove il progetto è stato presentato a consiglieri e comitati. Comitati che hanno accolto questo progetto con scetticismo: “Un investimento di 50 milioni di euro e rotti del PNRR più circa 6 milioni messi dal Comune per fare una fermata che farà risparmiare 5 minuti a piedi da Brignole e 5 minuti da De Ferrari e niente rispetto ad usare il bus, visti anche i tempi per andare dal piano strada alla banchina sotterranea, dato che la stazione sarà la più profonda della linea”.

La posizione della rete genovese che vede affiliati 35 comitati territoriali e non, ha poi diffuso un comunicato in cui spiega la sua posizione: “Noi pensiamo che la priorità non sia realizzare o riesumare progetti solo perché ci sono fondi a disposizione che non si vogliono perdere; noi crediamo che la priorità sia avere un progetto complessivo di mobilità ecosostenibile, efficiente ed integrata che possa offrire un servizio adeguato ai bisogni di tutta la popolazione. Ad oggi ancora non si vede una progettualità che possa dare a Genova standard di trasporto pubblico pari ad altre città italiane ed europee. Riteniamo che non valga la pena investire così tanti soldi in una infrastruttura, che già dalla nascita risultava non competitiva per i costi, i tempi e la possibilità di utilizzo rispetto ad altre scelte decisamente più vantaggiose”.

