Millesimo, prosegue la serie di annunci in casa giallorossa: Stefano Giacosa confermato preparatore dei portieri

Millesimo. Nel post gara dell’ultima sfida di campionato mister Macchia e la dirigenza sono stati chiari: il prossimo anno le squadre di Prima Categoria dovranno fare i conti con l’ambizione del Millesimo. In tal senso prosegue la serie di annunci inerenti allo staff tecnico dei giallorossi che, dopo aver ufficializzato la conferma di Fabio Macchia e l’ingaggio di Ivo Castello come suo vice, hanno comunicato la permanenza di Stefano Giacosa nel ruolo di preparatore dei portieri.

Di seguito ecco la nota diramata dal club: “L’Asd Millesimo Calcio dopo la conferma di Fabio Macchia come allenatore della Prima Squadra e dopo l’annuncio del suo nuovo vice Ivo Castello, completa il quadro dello staff tecnico con l’importantissima conferma del suo storico allenatore dei portieri Stefano Giacosa, che anche nella prossima stagione rivestirà questo importante e fondamentale ruolo.” La fusione con il Cengio per quanto riguarda il settore giovanile ha invece portato ad un nuovo ingresso in società: si tratta di Roberto Minuto, nuovo socio il quale affiancherà Pietro Castellano nel ruolo di coordinatore tecnico.

