Nadia Urbinati a Sarzana per un incontro dedicato a socialismo e democrazia

L’Associazione Culturale Mediterraneo e il Circolo Pertini, nell’ambito del ciclo “Socialismo e democrazia, uguaglianza e libertà. Storie, riflessioni, speranze”, hanno organizzato la presentazione del libro di Nadia Urbinati, docente di Teoria politica alla Columbia University di New York e collaboratrice di diversi quotidiani nazionali, “Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia”. L’iniziativa si terrà venerdì 26 maggio alle ore 17,30 a Sarzana, nella sala della Repubblica (via Falcinello,1).

Discuteranno con l’autrice Luca Basile, storico del pensiero politico dell’Università di Bari, e Nicola Caprioni, presidente del Circolo Pertini.

