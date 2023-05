Ponte Morandi, l’uomo dei Benetton: “Si sapeva che era a rischio, ma mi dissero che la sicurezza ce la autocertificavamo”

Liguria. Non aver detto nulla, quando in una riunione sul ponte Morandi, gli dissero che la sicurezza “se la autocertificavano”, nonostante la struttura “fosse a rischio di stare su a causa di un problema di progettazione”. Come raccontato oggi in aula, è questo il grande rammarico di Gianni Mion, 80 anni, amministratore delegato della holding della famiglia Benetton, la Edizione dal 1986 al 2016, e consigliere di amministrazione di Atlantia.

Mai indagato visto che non ha mai avuto ruoli in Aspi, è considerato dal pm Massimo Terrile nella sua memoria l’architetto dell’impero finanziario della famiglia Benetton.

