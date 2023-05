Progetto residenziale Maralunga, Comune chiede a Soprintendenza di annullare parere favorevole

L’amministrazione comunale di Lerici chiede alla Soprintendenza ligure di ritirare il parere favorevole espresso in merito all’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa al progetto edilizio presentato per l’area del camping di Maralunga; un intervento – contro il quale l’amministrazione aveva preso pubblicamente posizione lo scorso febbraio – che prevede l’eliminazione della struttura turistico ricettiva adibita a campeggio e l’edificazione di quattro nuovi edifici residenziali rispetto ai dieci manufatti presenti, nonché realizzazione di un ampio garage interato, il mantenimento dell’uliveto, la modifica della viabilità esistente e il ripristino del manto erboso nelle aree destinate alle piazzole di sosta e un piscina in prossimità di uno dei quattro nuovi fabbricati; “l’area di intervento è inserita in zona con alto pregio paesaggistico, evidenziato anche dall’ambito di PTCP in cui essa ricade ( IS-CE – zona di conservazione) e dove il carattere sparso dell’insediamento si sostanzia in una limitata occupazione del suolo da parte dei sedimi edificati”, si legge nell’atto di indirizzo con cui viene deliberato l’ok alla richiesta alla Soprintendenza; l’amministrazione Paoletti rileva altresì che “l’insediamento di nuovi edifici potrebbe alterare il carattere dell’insediamento che con la densificazione prevista si allontana dall’insediamento sparso precedente dove le costruzioni erano più numerose ma molto più piccole” e che “questo ente ha il dovere di tutelare sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico il proprio territorio e specialmente le aree considerate di altro pregio paesaggistico”. Per queste ragioni per Palazzo civico è “necessario chiedere in autotutela di questo Ente alla

Soprintendenza l’annullamento del parere favorevole da lei espresso ed in nostri atti pervenuto il 7 aprile 2023”. E parere favorevole era pervenuto, come si ricorda nell’atto di indirizzo, anche dalla Commissione locale al paesaggio, per questo fortemente criticata dal sindaco Paoletti.

