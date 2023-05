Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Giovedì 25 maggio per consentire le ultime attività relative al rinnovamento della rete fognaria, il tratto compreso tra i civici 57 e 49A di via Cornice Golfo Paradiso sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 18. Il programma delle opere, realizzate da Iren dal gestore del servizio in sinergia con l’Amministrazione comunale, è in fase conclusiva.

» leggi tutto su www.levantenews.it