‘Santa’: “Il mio ricordo di Don Gallo nel decennale della scomparsa”

Da Marco Delpino

“Ma perché sei amico di don Gallo?”. La domanda me l’hanno posta in molti, in tanti anni, alcuni cercando anche di dissuadermi dall’amicizia. “Ma è un sacerdote rosso, un prete comunista, un amico dei drogati e delle puttane…”.

Sono stato per anni un grande Amico di don Gallo; anzi: ero fiero della sua amicizia. Oggi voglio ricordarlo a dieci anni dalla sua scomparsa. Non sono comunista, non sono di sinistra, meno che mai di destra. Don Gallo mi definiva un “borghese illuminato”, e la cosa mi piaceva. Ma su una cosa posso continuare a difendere don Gallo: sulla sua grande, immensa buona fede. Cui aggiungo la generosità, la coerenza, il coraggio e l’altruismo.

