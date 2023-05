Un futuro senza “errori”: lo sviluppo sostenibile e la cultura di protezione civile partono dai banchi di scuola

Le immagini terribili dell’Emilia-Romagna devastata dall’alluvione stanno facendo il giro del mondo e in classe i ragazzi chiedono ai professori di riferimento il perché di tutta questa devastazione. Lo sa bene Roberto Antiga docente di scienze naturali, geologia, chimica e biologia al Capellini Sauro e professore a contratto di Metodologie e tecnologie didattiche per scienze della terra del Distav all’Università di Genova. Da anni il professor Antiga ha fatto sua una “missione”: accompagnare gli studenti in un percorso di conoscenza e consapevolezza su come possono cambiare i territori attraverso diversi fattori.

