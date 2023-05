Aiuti per l’Emilia Romagna colpita dall’alluvione: gli Astrofili Spezzini organizzano una raccolta

L’Associazione di promozione sociale Astrofili Spezzini, organizza una raccolta di beni per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. La raccolta, indirizzata alla zona Nord-Ovest alta della città (La Chiappa-Foce-Marinasco) avrà inizio sabato 27 dalle ore 9.30 alle 15.00 presso il parco dell’Osservatorio di Monte Viseggi che aprirà in via eccezionale per la raccolta. (Via Viseggi 15). Tutti i materiali raccolti verranno consegnati dai soci AAS alla Protezione Civile di Borghetto di Vara per il successivo trasporto nelle zone colpite dall’alluvione.

Cosa serve:

Generi alimentari a lunga conservazione

