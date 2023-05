Al Castello di Madrignano c’è “Il gusto della storia”

Sabato 27 maggio alle ore 17.00 il Castello Malaspina di Madrignano ospiterà un’esperienza narrativa e sensoriale, tra storia e antichi sapori. La Cooperativa Zoe e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio, in collaborazione con l’Azienda Agrituristica “Il Borgo di Pegui”, propongono una visita guidata condotta come un affascinante racconto che si concluderà con la degustazione di prodotti del territorio in un ambiente unico. Si raggiungerà la sommità della Torre Grande per abbinare il buon cibo a una vista mozzafiato, che tra il verde dei boschi spazia dal mare alle Alpi Apuane, seguendo il corso del fiume Vara. I vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti.

Per informazioni: Amanda 334 996 8868 Silvia 3899464044

