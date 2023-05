Albenga e Cairese panchine sospese, Buttu variabile e occhio alle sorprese

Questa sera alle ore 18 l’Albenga chiude la stagione con un’amichevole contro il Genoa Primavera, squadra che come i bianconeri ha festeggiato il salto di categoria. Gli occhi del “Riva” saranno però puntati su mister Pietro Buttu visto che è possibile, se non probabile, che questa sia l’ultima sulla panchina bianconera.

Oggi si dovrebbe svolgere il colloquio con il nuovo presidente Santi Cosenza. Il numero uno ingauno ha confermato in società i dirigenti D’Angelo e Cocito, ma per quanto concerne la guida tecnica sembra esserci la volontà di un cambiamento per la Serie D. Potrebbe infatti approdare in bianconero un allenatore proveniente dal sud. Al momento permane il punto interrogativo sull’identikit.

» leggi tutto su www.ivg.it