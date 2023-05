Albenga, Tomatis e Pelosi: “Distilo vive in un’altra città, il bilancio è solido e le risorse gestite con attenzione”

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore al bilancio Silvia Pelosi rispondono alle affermazioni del presidente del consiglio comunale Diego Distilo relative al bilancio consuntivo approvato ieri sera dal parlamentino ingauno.

“Distilo vive in un’altra città? Forse addirittura in un altro pianeta dato che le sue dichiarazioni sono completamente avulse dalla realtà – dicono Tomatis e Pelosi – Sul bilancio probabilmente non riesce a comprendere i dati e i numeri. Forse dovrebbe chiedere lumi prima di fare certi comunicati, a meno che dietro non vi siano soli fini elettorali e la speranza di riuscire, attraverso qualche frase colorita, non importa se vera o meno, a racimolare qualche consenso. Ci dispiace, caro Distilo, ma i cittadini di Albenga ormai hanno capito certi ‘giochi’ e non guardano solo alle parole, specie se provengono da chi ne ha sempre fatte tante senza farle mai seguire da fatti”.

