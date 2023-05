Alluvioni, il 40% dei genovesi vive in aree pericolose. E lo scolmatore del Bisagno è ancora bloccato

Genova. Sono 228.617 i genovesi che vivono in un’area a rischio alluvione, pari al 39% della popolazione. Di questi 48.546 abitano in una zona a pericolosità elevata, in pratica la “fascia rossa” dei piani di bacino, dove è probabile che si verifichi almeno un’inondazione nell’arco di 50 anni. È la situazione certificata dall’ultimo rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia sulla base dei dati forniti dalle Autorità di bacino distrettuali.

Una situazione che in realtà non è immutabile, perché la suddivisione del territorio in fasce di pericolosità dipende anche dalle opere di mitigazione. La nuova copertura della Foce, per esempio, ha permesso di declassare da “rossa” ad “gialla” la porzione di città da Brignole in giù. Così ha fatto lo scolmatore del Fereggiano, inaugurato nel 2019. E allo stesso scopo dovrebbe servire lo scolmatore del Bisagno, la galleria da 9,8 metri di diametro che dalla Sciorba convoglierà direttamente in mare 450 metri cubi d’acqua al secondo, portando gran parte della vallata in “fascia verde”, quella con tempi di ritorno delle alluvioni fino a 500 anni.

