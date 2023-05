Ansaldo Energia, il cda convoca l’assemblea dei soci per deliberare l’aumento di capitale: approvato il bilancio consolitato del 2022

Genova. II consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia nel perimetro della manovra finanziaria (la ‘Manovra’) funzionale all’esecuzione del nuovo Piano Industriale 2022-2027 (il ‘Piano’) – ha preso atto della sottoscrizione con le banche finanziatrici degli accordi di estensione al 2027 dei finanziamenti a medio-lungo termine (Term Loan e Revolving Credit Facility) e della sottoscrizione della nuova linea di credito assistita dalla garanzia SACE cd. “Supportitalia”; l’ammontare complessivo di linee per cassa a disposizione della società rimane pari a 450 milioni di euro complessivi.

II Consiglio ha anche preso atto dell’estensione al 2027 della linea di credito per l’emissione di garanzie commerciali a supporto del Piano. In esecuzione degli accordi raggiunti, il CdA ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, una proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di 580 milioni di euro, in forma scindibile, da offrire ai soci in opzione ai sensi dell’art. 2441 cod. civ.

