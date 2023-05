Associazione Regionale Allevatori Liguria, Vaccarezza: “Dipendenti licenziati nel 2017, ancora oggi attendono 21 mensilità”

Liguria. “Licenziati a causa di una grave crisi finanziaria tra la fine del 2016 e il 2017, ancora oggi sono in attesa delle spettanze economiche di fine rapporto, in totale 21 mensilità per ciascuno”. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, attraversa un’interpellanza, pone l’attenzione sulla situazione degli ex-dipendenti Associazione Regionale Allevatori Liguria.

“Dopo la parte spettante alla Regione, la procedura di liquidazione è attualmente gestita dal Tribunale di Genova. Regione Liguria, rispettando i confini delle competenze legislative e della ovvia separazione di procedure fra enti, si è impegnata a tenere monitorata la situazione affinché il riconoscimento degli stipendi avvenga in tempi non troppo lunghi”, spiega a margine della discussione in consiglio regionale.

