Benedizione trasversale per la bretella. Il sindaco: “Opera fondamentale. Ma 15 milioni non sono sufficienti”

Auditorium della Cittadella degli studi di Ceparana gremito questo pomeriggio per l’iniziativa promossa dal Comune di Bolano per fare il punto sulla bretella tra Santo Stefano e Ceparana, il cui cantiere – per i lavori del primo lotto, cioè il ponte vero e proprio; il secondo lotto riguarda la viabilità sul lato santostefanese – è stato inaugurato nelle scorse settimane. “Da quando mi sono insediato come presidente della Provincia siamo riusciti con grande fatica a fare la progettazione, ad appaltare i lavori e oggi a iniziarli. Parliamo di un’infrastruttura strategica per il territorio, ne avremo benefici tutti. E’ fondamentale realizzare opere come questa e avere una viabilità gratuita alternativa. Oggi non la abbiamo, basta un contrattempo per avere code chilometriche. Avviato ora il primo lotto, tra poco ci sarà consegnata la progettazione del secondo, ma bisogna trovare le risorse per realizzarlo, non sono poche”, ha detto il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, che ha aperto l’iniziativa, invece che concluderla, dovendo raggiungere tempestivamente il Capo di Stato maggiore della Marina militare a bordo di Nave Vespucci. “Del ponte tra Santo Stefano e Ceparana si parla da oltre quarant’anni e ora ho il piacere di veder partire i lavori. C’è stato l’impegno della ricerca dei finanziamenti per quest’opera, si è partiti con 10 milioni, poi si è arrivati a 13, ora a 15 milioni, che non sono ancora sufficienti perché in questo arco di tempo sono successe molte cose, tra cui l’aumento dei prezzi dovuti alla crisi che abbiamo in Europa”, così il sindaco bolanese, Alberto Battilani, che ha sottolineato che “in nove anni di impegno mai abbiamo cercato di mettere una bandierina, ragionando nell’interesse di tutti i comuni dell’area” e che “per arrivare alla realizzazione dell’opera abbiamo voluto instaurare un metodo di lavoro proprio non dei partiti, ma delle istituzioni, dialogando con tutti, ieri con Burlando e Paita, oggi con Toti e Giampedrone, ieri con Federici e Cozzani, oggi con Peracchini”, rimarcando altresì il primo cittadino bolanese “il lavoro di squadra con i tecnici, con i delegati provinciali alla Viabilità, con i sindaci: Giorgio Cozzani, Rita Mazzi e Massimo Bertoni non ci hanno mai fatto venire meno il loro apporto, quando avrebbero potuto comodamente stare a guardare”. La bretella, ha affermato Battilani, “è fondamentale perché migliora le possibilità di mobilità per residenti, turisti, imprese, attività artigianali e commerciali, inoltre riduce l’inquinamento, grazie a una viabilità più veloce, e ancora diminuisce il traffico sulle statali della Cisa di Buonviaggio e diminuisce i tempi dei collegamenti con Spezia e Sarzana. Certo, abbiamo dovuto combattere, e non tutti ancora oggi vedono l’opera come risolutiva dei problemi della mobilità di media e bassa Val di Vara e della Val di Magra. Ricordo una conferenza dei servizi in cui per Santo Stefano (che non ha visto suoi amministratori prendere parte all’iniziativa odierna, ndr) la sindaca Sisti e il vice sindaco Capetta non si mostrarono molto malleabili, ma poi siamo comunque riusciti ad arrivare a una sintesi che penso possa davvero vedere realizzato sia il primo sia il secondo lotto”.

Quindi l’intervento del vice sindaco Paolo Adorni. “Oggi è una bellissima giornata di festa, parliamo di un’opera alla quale hanno lavorato intere generazioni di amministratori pubblici spezzini. Sarebbe facile per chiunque rivendicarne oggi la paternità, ma senza il contributo di tutti non saremmo mai arrivati all’inaugurazione dei lavori e a far uscire la piana di Ceparana da un isolamento quarantennale. Un primo tassello di cambiamento è arrivato con l’apertura delle rampe autostradali, che hanno risolto moltissimi problemi, anche se è innegabile che ne abbiano creato qualcuno a chi vive lì”, ha esordito. “Come amministrazione – ha proseguito – abbiamo mandato un po’ il cuore oltre l’ostacolo, nel senso che siamo impegnati a lavorare su una serie di situazioni che danno già per realizzato il ponte, perché riteniamo che l’opera sia importantissima ma abbia la sua valenza solo se a sistema con una serie di ulteriori interventi di viabilità. Mi riferisco in particolare, punto principale, alla possibilità di collegare l’arrivo della bretella con la rotonda di Via Italia; all’ampliamento della rotatoria di Piazza 4 novembre, intervento che, grazie all’interlocuzione tra Comune e Anas, è già stato progettato e finanziato e i cui lavori mi auguro possano partire entro poche settimane; e ancora, si sta ragionando con Anas di una nuova rotonda su Via Cisa all’altezza di Via Debbio vecchia”. E in materia di viabilità Adorni ha ricordato lo studio in corso, su incarico dell’ente, da parte dell’Università Sapienza di Roma. “La bretella – ha concluso il vice sindaco – non può che convivere con le rampe di accesso all’A12, mi rifiuto di pensare ci sia qualcuno che possa pensare di smontarle. E se ci sono già fondi stanziati per demolirle o smontarle, mi auguro ci sia la lungimiranza di usarli per renderle definitive. Rampe e bretella hanno correnti di traffico e utilizzi completamente diversi e solo mantenendo queste correnti distinte riusciremo davvero, nel tempo, a risolvere i problemi di viabilità della piana di Ceparana”.

